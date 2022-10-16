ЗСУ у Запорізькій області знищили ворожі склади, комплекси С-300 та 200 окупантів
Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від російських окупантів
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
Тільки останніми днями:
Неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів.
В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців.
В Пологах– до 30 поранених окупантів.
В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.
Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.
В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.
В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів
- Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
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