ЗСУ у Запорізькій області знищили ворожі склади, комплекси С-300 та 200 окупантів

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

Тільки останніми днями:

Неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів.

В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців.

В Пологах– до 30 поранених окупантів.

В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.

Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.

В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт