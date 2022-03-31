ЗСУ у Запорізькій області звільнили від окупантів п'ять населених пунктів
Українські військові змогли піти у контрнаступ у Запорізькій області та звільнили від окупантів п'ять населених пунктів
Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.
"Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника - здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах", – зазначають у повідомленні.
- 30 березня підрозділами ЗСУ було встановлено контроль над населеними пунктами Кочубєєвка, Орлове та Заградівка Херсонської області. Натомість рашисти намагаються вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.
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