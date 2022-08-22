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Головна війна з Росією ЗСУ успішно завдають вогневого ураження окупаційній армії,- боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
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ЗСУ успішно завдають вогневого ураження окупаційній армії,- боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук

22 серпня, 2022 понедiлок
16:17
війна з Росією Антонівський міст

Боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук вважає, що українські захисники демонструють ворогу вогневий контроль над Антонівським мостом

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В кожному тактичному епізоді є певні наслідки. Ми можемо зруйнувати Антонівський міст, що ми всіляко демонструємо своїм вогневим контролем. Кожен день протистояння показує змагання не тільки зброї, а ще й розуму командирів, які приймають рішення", - підкреслив Тетерук.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники не дозволили ворогу реалізувати свій сценарій.

"Це свідчить, що українські захисники цілком успішно опановують російську окупаційну армію та завдають вогневого ураження. Постачання західної зброї дозволить нам не тільки утримувати ситуацію, а й переходити у наступальні дії", - наголосив Тетерук.

  • 12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.
  • 13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці. 
  • У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.
  • 22 серпня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, здійнявся дим. Повідомляється, що жителі чули кілька вибухів

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