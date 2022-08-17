ЗСУ в районі Соледара придушили усі спроби Росії покращити тактичне положення
У Донецькій області, в районі Соледару, українські захисники придушили усі спроби окупантів покращити тактичне положення
Про це повідомляється у звіті Генштабу.
Слов’янський напрямок
Російські підрозділи вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження ЗСУ та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького.
Ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, успіху не мав і відійшов.
Краматорський напрямок
З метою витіснення українських підрозділів зі зайнятих рубежів, ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого.
Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
Бахмутський напрямок
Зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара.
"Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ", - наголосили у Генштабі ЗСУ.
- 17 серпня стало відомо, що на Сіверському напрямку росіяни працюють над тим, щоб покращити фортифікаційне обладнання позицій.
- Російський агресор має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки Запорізької області.
- У війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію.
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