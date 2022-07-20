ЗСУ вбили російського найманця-добровольця, який був фанатом Путіна і Куценко
Українські захисники ліквідували російського найманця-добровольця з Пермського краю Сергія Фатова
Фото окупанта опублікували у популярному telegram-каналі "Двухсотий".
Фатов, який народився лаявся на українців в інтернеті ще у 2019 році і закликав "не квакати" на Путіна.
"Сергій Фатов (5 квітня 1969), Добрянка, Пермський край, РФ. Окупант був добровольцем найманцем. Статус: Утилізований - 15 липня", - написали у telegram.
Фото вбитого окупанта біля постера з російським актором Гошою Куценко:
- 14 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії Максима Кудріна
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