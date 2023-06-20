ЗСУ вдається мати інше співвідношення втрат сторони, що наступає, за рахунок правильної організації, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що дії української армії руйнують сталі статистичні оцінки щодо втрат, якими раніше керувалися при наступі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Знищені 100 ворогів за сьогодні є гарним показником. Це говорить про те, що й при наступальних діях ЗСУ є інше співвідношення втрат сторони, що наступає. Командири 3-ї та 5-ї штурмових бригад ЗСУ підкреслюють, що шляхом правильної організації наступальних порядків, за рахунок використання артилерії, мінометів, як засобів першочергового знищення противника, і виконання штурмових дій, вдається мати абсолютно інше співвідношення. Зазвичай вважалося, що сторона, яка наступає, втрачає в 3-5 разів більше, ніж та, що обороняється. Зараз відбувається навпаки", - підкреслив Згурець.
Військовий експерт також додав, що дії української армії, за окремими ділянками, руйнують сталі статистичні оцінки щодо втрат, якими раніше керувалися при наступі.
- Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 221,4 тис. окупантів, 3997 танків, 306 гелікоптерів і 3393 безпілотники
- Сили оборони України під час наступальної операції досягають успіху на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Лиманському - точаться особливо важкі бої
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41
- Актуальне
- Важливе