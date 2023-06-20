Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Знищені 100 ворогів за сьогодні є гарним показником. Це говорить про те, що й при наступальних діях ЗСУ є інше співвідношення втрат сторони, що наступає. Командири 3-ї та 5-ї штурмових бригад ЗСУ підкреслюють, що шляхом правильної організації наступальних порядків, за рахунок використання артилерії, мінометів, як засобів першочергового знищення противника, і виконання штурмових дій, вдається мати абсолютно інше співвідношення. Зазвичай вважалося, що сторона, яка наступає, втрачає в 3-5 разів більше, ніж та, що обороняється. Зараз відбувається навпаки", - підкреслив Згурець.

Військовий експерт також додав, що дії української армії, за окремими ділянками, руйнують сталі статистичні оцінки щодо втрат, якими раніше керувалися при наступі.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 221,4 тис. окупантів, 3997 танків, 306 гелікоптерів і 3393 безпілотники

Сили оборони України під час наступальної операції досягають успіху на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Лиманському - точаться особливо важкі бої















