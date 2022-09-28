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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки біля 8 населених пунктів, серед них - Зайцеве, Миколаївка Друга й Первомайське

ЗСУ відбили атаки біля 8 населених пунктів, серед них - Зайцеве, Миколаївка Друга й Первомайське

28 вересня, 2022 середа
08:22
війна з Росією ЗСУ

За 27 вересня противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Українські воїни відбили атаки ворога в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Миколаївки Другої, Первомайського, Побєди, Новомихайлівки та Безіменного

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні. 

Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Й надалі залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б’ють і по цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка;
  • на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван
  • на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них - Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів безпілотників. 

За поточну добу підрозділи ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили й військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 безпілотників та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська й артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель". Загальні втрати наразі уточнюються. 

  • Як писав Генштаб, в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.

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