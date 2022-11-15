Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 листопада.



Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області

10 жовтня Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги.

Депутат Харківської міськради Андрій Іванов розповів, що мобілізованих росіян перекидають на тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини, щоб стримати наступ ЗСУ.

А Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

14 листопада у Генштабі заявили, що на тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.

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