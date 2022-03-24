ЗСУ відкинули російські війська ще на 25-30 км далі на схід від Києва, - Пентагон
На Донбасі бойовики збільшують інтенсивність обстрілів та роблять спроби захоплення нових територій.
Про це повідомляє CNN, з посиланням на брифінг високопоставленого представника Пентагону, інформує Еспресо.TV.
Російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше, ніж у тому самому місці напередодні, сказав чиновник.
На північний захід від центру Києва російські війська "окопаються і встановлюють оборонні позиції", — сказав чиновник. По цій лінії вони не наближалися до Києва, залишаючись за 15-20 кілометрів від центру міста.
Водночас чиновник зазначив, що російські війська активізуються у східній частині України на Донбасі, заявивши, що вони "застосували набагато більше енергії" в Луганській і Донецькій областях.
- Нагадаємо, ОТР "Схід" повідомили про знищення 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки.
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