ЗСУ відкинули російські війська від Кривого Рогу на кілька десятків кілометрів, – голова ОВА
Збройні сили України відкинули російських окупантів від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів та звільнили кілька населених пунктів
Про це повідомляє голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула.
Він зазначив, що окупанти не просто зупинені на підступах до Кривого Рогу, а й відкинуті на кілька десятків кілометрів. Зараз російські військові знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.
"Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди", – додав Вілкул.
Відомо, що вході наступу була також захоплена ворожа техніка, яку планують використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.
- Раніше повідомляли, що голова військової адміністрації Кривого Рогу запевнив, що місто готове до захисту від російських загарбників.
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