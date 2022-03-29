ЗСУ відкинули російські війська від Кривого Рогу на кілька десятків кілометрів, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула.

Він зазначив, що окупанти не просто зупинені на підступах до Кривого Рогу, а й відкинуті на кілька десятків кілометрів. Зараз російські військові знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.

"Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди", – додав Вілкул.

Відомо, що вході наступу була також захоплена ворожа техніка, яку планують використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

Раніше повідомляли, що голова військової адміністрації Кривого Рогу запевнив, що місто готове до захисту від російських загарбників.