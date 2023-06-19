Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зберігаємо інформаційну тишу стосовно успіхів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Однак у випадку зі смт Рикове Генічеського району можна розказати, там був знищений дуже великий логістичний центр ворога, ЗСУ влучили по складах боєприпасів. Це саме ті боєприпаси, які відправлялися до позицій окупаційних військ для обстрілу наших громад на правобережжі Херсонщини. Відповідно, в окупантів там настрій не дуже добрий, вони закрили населені пункти поруч з враженною ЗСУ територією та проводять фільтраційні заходи, шукають людей, які могли наводити на цілі українські війська. Вибухи були дуже потужні, детонація боєкомплекту продовжувалася тривалий час, яку чули у сусідніх населених пунктах. Там дійсно ЗСУ відпрацювали дуже круто", - розказав Юрій Соболевський.

Соболевський додав, що інформація щодо постраждалих мирних людей внаслідок вибухів у Риковому уточнюється, поки такі дані відсутні.