ЗСУ витіснили російській війська із Дергачів, - голова Харківської ОВА
Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі", - написав він.
Українські військові втрат не понесли.
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