ЗСУ витіснили російській війська із Дергачів, - голова Харківської ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.



"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі", - написав він.



Українські військові втрат не понесли.

