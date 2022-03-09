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Головна війна з Росією ЗСУ витіснили російській війська із Дергачів, - голова Харківської ОВА

ЗСУ витіснили російській війська із Дергачів, - голова Харківської ОВА

9 березня, 2022 середа
21:51

Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі", - написав він.

Українські військові втрат не понесли.
 


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