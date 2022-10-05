ЗСУ взяли під вогневий контроль критично важливу для РФ трасу Сватове - Кремінна на Луганщині, - британська розвідка
Українські військові взяли під вогневий контроль критично важливу для постачання росіян трасу Сватове - Кремінна у Луганській області
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях на північно-східному та південному фронтах. Зокрема, в Харківській області ЗСУ звільнили значну територію на схід від річки Оскіл. Українські війська просунулися за річку на відстань до 20 км в смугу оборони Росії у напрямку до вузла постачання міста Сватове.
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Аналітики припускають, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове - Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати свої підрозділи на сході.
У політичному ж плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку Росія незаконно анексувала та проголосила частиною РФ.
- 20 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові ліквідували 70% особового складу окупантів у Сватовому.
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