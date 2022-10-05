Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях на північно-східному та південному фронтах. Зокрема, в Харківській області ЗСУ звільнили значну територію на схід від річки Оскіл. Українські війська просунулися за річку на відстань до 20 км в смугу оборони Росії у напрямку до вузла постачання міста Сватове.

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Аналітики припускають, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове - Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати свої підрозділи на сході.

У політичному ж плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку Росія незаконно анексувала та проголосила частиною РФ.

20 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові ліквідували 70% особового складу окупантів у Сватовому.

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