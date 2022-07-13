ЗСУ з 24 лютого завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів, - речник командування Повітряних сил
Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, зазначив, що кількість завданих авіаударів по противнику є надзвичайно потужною цифрою, з якої зрозуміло, наскільки багато та ефективно літають у зону бойових дій наші льотчики
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Ми маємо повну інформацію про насичення противником засобами ППО південних та східних наших окупованих територій, тобто буквально все, що має противник на озброєнні від "Оси" і до С-400 "Тріумф". І фактично по всіх напрямках ворог ешелоновано зробив насичену систему ППО", - зазначив речник командування повітряних сил ЗСУ.
Юрій Ігнат зауважив, що наша авіація повітряних сил разом з авіацією сухопутних військ, також вертольоти армійської авіації Мі-8, Мі-24, вертольоти транспортних бригад повітряних долають систему ППО противника та беруть участь в актуальних діях з підтримкою наземних військ.
"Хочу сказати, що на передовій ударною авіацією штурмовики СУ-25 та бомбардувальники СУ-24 М, а також зі згаданими вертольотами, з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів. Це надзвичайно потужна цифра і зрозуміло, наскільки ефективно і як багато літають у зону бойових дій наші льотчики", - зауважив полковник.
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