ЗСУ з 24 лютого завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів, - речник командування Повітряних сил

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ми маємо повну інформацію про насичення противником засобами ППО південних та східних наших окупованих територій, тобто буквально все, що має противник на озброєнні від "Оси" і до С-400 "Тріумф". І фактично по всіх напрямках ворог ешелоновано зробив насичену систему ППО", - зазначив речник командування повітряних сил ЗСУ.



Юрій Ігнат зауважив, що наша авіація повітряних сил разом з авіацією сухопутних військ, також вертольоти армійської авіації Мі-8, Мі-24, вертольоти транспортних бригад повітряних долають систему ППО противника та беруть участь в актуальних діях з підтримкою наземних військ.



"Хочу сказати, що на передовій ударною авіацією штурмовики СУ-25 та бомбардувальники СУ-24 М, а також зі згаданими вертольотами, з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів. Це надзвичайно потужна цифра і зрозуміло, наскільки ефективно і як багато літають у зону бойових дій наші льотчики", - зауважив полковник.

27 червня українська авіація завдала масованого удару по двох ротно-тактичних групах Росії

29 червня українська авіація завдала 5 ударів по окупантах на Півдні

Також ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках

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