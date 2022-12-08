ЗСУ з початку доби вразили 5 ворожих пунктів управління та 8 районів скупчення загарбників
Протягом доби, 8 грудня, ЗСУ вразили 5 ворожих пунктів управління та 8 районів зосередження особового складу противника
Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні на facebook.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
- З 24 лютого по 8 грудня Росія втратила на війні в Україні 93 080 рашистів, 5911 бронемашин, 2937 танків, 1925 артсистем і 1603 безпілотники.
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