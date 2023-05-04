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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за день завдали 6 авіаударів та знищили 4 дрони-камікадзе "Ланцет", - Генштаб

4 травня, 2023 четвер
19:45
Війна з Росією ЗСУ дрон безпілотник

За день 4 травня українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Окрім того, ЗСУ знищили 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та 1 його станцію радіоелектронної боротьби.

Росіяни на Запоріжжі облаштували у місцевій школі військовий шпиталь та змушують продовжувати освітній процес

Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати великих втрат, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.

"У населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми", - йдеться у повідомленні.

За день ворог здійснив 33 обстріли з РСЗВ та завдав 66 авіаударів

Окрім того, противник завдав 6 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне та Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне а також Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 50 населених пунктів.Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка та Оріхів, Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Зміївка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У ніч на 4 травня в Запоріжжі, Києві та Одесі пролунали вибухи. Українським силам вдалося збити 18 з 24 Shahed-136/131. В Одесі 3 дрони атакували гуртожитки, сталася пожежа. У Києві та області пошкоджені автівки, дорожнє покриття та нежитлові споруди.

окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Запорізька область
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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