ЗСУ за добу ліквідували 610 російських військових, 12 бронемашин та 14 артсистем
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратили 196 920 солдатів, 3740 танків та 2627 безпілотників
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 196 920 (+610) осіб
- танків ‒ 3740 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12)
- артилерійських систем – 3053 (+14)
- РСЗВ – 557 (+2)
- засобів ППО ‒ 310 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3)
- крилатих ракет ‒ 970 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 391 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
Українські воїни 10 травня відбили 39 атак, а також уразили станцію РЕБ, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції й ЗРК росіян.
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