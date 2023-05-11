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Війна з Росією: хроніка
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За три дні загарбники "евакуювали" близько 300 жителів тимчасово окупованих територій Запоріжжя

11 травня, 2023 четвер
06:57
Війна з Росією російські окупанти

Українські воїни 10 травня відбили 39 атак, а також уразили станцію РЕБ, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції й ЗРК росіян. А загарбники вивезли близько 300 жителів тимчасово окупованих територій Запоріжжя за три дні

Про це у ранковому зведенні 11 травня звітує Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.

Серед вивезених громадян є діти.

ЗСУ відбили 39 атак й уразили 2 артилерійських підрозділи росіян на вогневій позиції

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там ЗСУ відбили 39 атак.

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. 

Протягом минулої доби українські захисники знищили 5 ворожих БПЛА різних типів. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Росіяни завдали 45 авіаційних ударів та здійснили 53 обстріли з РСЗВ по Україні протягом доби

Протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. 

Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На полігонах Білорусі і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російська армія наступальних дій не проводила. Завдала авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. 

Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове - Донецької.

На Бахмутському напрямку армійці РФ вели безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла Гора. 

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки. 

Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки росіян в районі міста Мар’їнка. 

Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. 

Завдав авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються.

Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. 

А також обстріляли населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Дудчани, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

 

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