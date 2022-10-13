ЗСУ за добу знищили 36 окупантів, 4 російські гелікоптери й 5 складів із боєприпасами на Півдні
На Півдні України 12 жовтня ЗСУ знищили 36 загарбників, 4 російські вертольоти, 5 складів із боєприпасами й три артсистеми великого калібру
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
Українська авіація за добу 14 разів ударила по розгортанням російської ППО та районах зосередження озброєння, техніки й живої сили окупантів. А ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.
РФ втратила 36 військових, танк, два паливозаправники, дві одиниці автобронетехніки, три артсистеми великого калібру, чотири гелікоптери та п'ять складів із боєприпасами. Основні втрати ворога дорозвідують.
- Уранці 12 жовтня на Півдні Протиповітряна оборона за 18 хвилин збила щонайменше чотири ударних вертольоти російської армії.
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