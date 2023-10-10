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ЗСУ за добу знищили російський Су-25 та 7 розвідувальних дронів, — Генштаб

10 жовтня, 2023 вiвторок
21:01
Війна з Росією

Протягом доби, 10 жовтня, ЗСУ знищили російський Су-25 та 7 розвідувальних БПЛА, українська авіація завдала 11 ударів по районах скупчення ворога та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Росіяни протягом дня завдали 62 авіаційних та 2 ракетних ударів

Також, РФ завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, сьогодні вночі, окупанти атакували південні регіони нашої держави 36 ударними БПЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 27 ворожих “шахедів”.

Ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На основних ділянках фронту за добу відбулось 75 боєзіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Іскрисківщина, Степне, Миропільське, Покровка Сумської області; Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, зокрема, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію для ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області). Також авіаційних ударів зазнали Новолюбівка Луганської області та Спірне Донецької області. Окрім цього, Сили оборони відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Тут загарбники також завдали авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Опитне, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Новомихайлівки. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та обласний центр Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • У вівторок, 10 жовтня, росіяни обстріляли село Угроїди, що на Сумщині, в результаті чого було поранено 13-річну дитину, яка згодом померла у кареті швидкої допомоги. Також пошкоджень зазнав навчальний заклад.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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