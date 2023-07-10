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ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб

10 липня, 2023 понедiлок
18:52
Війна з Росією

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження ворогу та ведуть контрбатарейну боротьбу

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 липня.

Авіація ЗСУ знищила 3 розвідувальні дрони та 4 райони зосередження ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

За день росіяни завдали 22 авіаударів та здійснили 30 обстрілів з РСЗВ

Також, вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. 

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, серед них Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка та Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське,  Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Біля останнього противник завдав також авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Одрадного на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве і Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Вночі 10 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв, ймовірно, використавши балістичну ракету "Іскандер-М". Відбулося влучання в один об'єкт інфраструктури міста.

Миколаїв
Луганщина
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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