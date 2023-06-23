ЗСУ завдали удару по базі росгвардії у Генічеську
У п'ятницю, 23 червня, ЗСУ обстріляли базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - пише Олещук.
Він також опублікував відео з Генічеська.
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