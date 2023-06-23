ЗСУ завдали удару по базі росгвардії у Генічеську

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - пише Олещук.

Він також опублікував відео з Генічеська.