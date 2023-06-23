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ЗСУ завдали удару по базі росгвардії у Генічеську

23 червня, 2023 п'ятниця
17:37
Війна з Росією Генічеськ

У п'ятницю, 23 червня, ЗСУ обстріляли базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - пише Олещук.

Він також опублікував відео з Генічеська.

  • Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.
  • Начальник ГУР повідомив, що активні бойові дії на фронті продовжуватимуться у найближчі 2–3 місяці. Крім того, у середині літа буде проведена оцінка спроможностей Росії і можна буде прогнозувати можливий характер її дій на осінь-зиму
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Україна ще не задіяла основні військові сили в контрнаступальних діях. Поки ЗСУ промацують слабкі місця ворога.
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