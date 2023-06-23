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Основні сили ЗСУ ще не вступали в бій, все попереду, - Сирський

23 червня, 2023 п'ятниця
16:57
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Україна ще не задіяла основні військові сили в контрнаступальних діях. Поки ЗСУ промацують слабкі місця ворога

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", - заявив Сирський.

Крім цього, він зазначив, що світ повинен бути терплячим, а досягти великої перемоги миттєво й одразу не вийде.

"Усі хочуть миттєво й одразу досягти великої перемоги. І ми теж цього хочемо. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод", - пояснив він.

Сирський також додав, що кількість російських військ на українській території складає понад 400 тисяч.

  • Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.
  • Начальник ГУР повідомив, що активні бойові дії на фронті продовжуватимуться у найближчі 2–3 місяці. Крім того, у середині літа буде проведена оцінка спроможностей Росії і можна буде прогнозувати можливий характер її дій на осінь-зиму

Україна
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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