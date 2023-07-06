ЗСУ зайняли стратегічно важливі висоти у Кліщіївці поблизу Бахмута, - військовослужбовець Бабичев
Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ої бригади "Холодний яр", зазначив, що ЗСУ просуваються на трьох фронтах: Оріхів та Василівка, Берхівка та Хромове, а більший успіх мають у напрямку Кліщіївки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вже кілька тижнів продовжуються кровопролитні бої на Бахмутському напрямку по трьох фронтах. Перший – у напрямку на Оріхів та Василівку, де проходить траса до Слов'янська, там маємо просування, але ворог нас сильно контратакує. Завдяки нашій авіації, винищувачам та гелікоптерам, по малу рухаємося. Головне - трасу тримаємо і по трохи її відгризаємо у загарбників. Другий фронт – напрямок на Берхівку та Хромове, на якому маємо гарні просування на Берхівку. До вулиць цього населеного пункту залишається близько 800 метрів. А з боку Хромового ми призупинилися, тому що ворог вибудував оборону у лісосмузі. Але ми відпрацьовуємо все правильно і рухаємося вперед", - розказав військовослужбовець 93-ої бригади "Холодний яр".
Андрій Бабичев додав, що не все відображено на карті Deep State, наші просування є і далі, але про це повідомить Генштаб ЗСУ.
"Далі у нас Кліщіївка, де маємо ще більший успіх, там ми займаємо стратегічно важливі висоти. До вулиць цього селища залишається менше, ніж 400 метрів. Бої йдуть повільно, тому що затримка відбувається через щільне замінування ворогом територій. Крім того, противник продовжує мінувати дистанційно, стріляючи снарядами, які розкидують протипіхотні міни. Також російські війська багато використовують FPV (First Person View) дрони, уражаючи нашу техніку. Однак ініціатива на нашому боці, ми атакуємо та йдемо вперед", - сказав Бабичев.
- За даними Генштабу ЗСУ на вечір 5 липня, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Вони продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ворог у Бахмуті опинився в пастці
- 6 липня майор Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розказав, що на Бахмутському напрямку ситуація дуже динамічна, тривають артилерійські дуелі
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