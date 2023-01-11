Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також у повідомленні зазначається, що станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць через великі втрати росіян.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення та їх мобільні.

Українська авіація за день завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів і 3 - по ЗРК ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Протягом доби росіяни здійснили 18 обстрілів з РСЗВ і завдали 22 авіаударів по території України

Також ворог завдав двох ракетних ударів.

Генштаб зазначає, що наразі основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання підрозділів ЗСУ, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також, безрезультатні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

11 січня, українська ППО ліквідувала російський безпілотник над Чорним морем.

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