Про це пише Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.

"Близько 21:00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.

Як зазначається, близько 15:00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

Ввечері 17 жовтня у Київській та Черкаській областях працювали сили ППО по ворожих об'єктах.

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