ЗСУ збили вісім Shahed-136 та дві ракети
Увечері 17 жовтня українські військові знищили вісім дронів-камікадзе Shahed-136
Про це пише Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.
"Близько 21:00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.
Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.
Як зазначається, близько 15:00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".
- Ввечері 17 жовтня у Київській та Черкаській областях працювали сили ППО по ворожих об'єктах.
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