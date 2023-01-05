Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділами ракетних військ і артилерії ЗСУ було здійснено вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

У Генштабі розповіли, що у Росії намагаються не допустити масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається можливість повної заборони перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

Окрім того, за даними Генштабу, на тимчасово окупованій частині Луганщини банківські установи вимагають для оформлення платіжних карток паспорти РФ. Це здійснюється з метою примусової паспортизації населення.

Зранку повідомлялося, що на війні в Україні Росія втратила 810 окупантів, гелікоптер і літак. Загалом за час повномасштабного вторгнення було ліквідовано 109 720 загарбників, 3041 танк, 1844 безпілотники, 284 літаки та 271 гелікоптер.

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