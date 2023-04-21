Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 185 050 (+630) осіб

танків – 3668 (+1)

бойових броньованих машин – 7126 (+6)

артилерійських систем – 2827 (+2)

РСЗВ – 539 (+0) од.

засобів ППО – 285 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів, катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)

спеціальної техніки – 334 (+2)

Дані уточнюються.

В ніч на 21 квітня українським захисникам вдалося збити 8 із 10 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни. А за 20 квітня Сили оборони уразили 5 пунктів управління та вдарили по місцях скупчення загарбників.