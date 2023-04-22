ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 185 730 військових, 3672 танки та 2398 безпілотники
Про це у суботу, 22 квітня, інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3672 (+4) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7130 (+4) од,
- артилерійські системи – 2832 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
- літаки – 308 (+0) од,
- гелікоптери – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5718 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
- В ніч на 21 квітня українським захисникам вдалося збити 8 із 10 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни. А за 20 квітня Сили оборони уразили 5 пунктів управління та вдарили по місцях скупчення загарбників.
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