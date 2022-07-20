ЗСУ знищили артилерійський склад окупантів на Херсонщині
У ніч з 19 на 20 липня ЗСУ знищили польовий артилерійський склад в районі Дослідного у Херсонській області
Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні складна, динамічна, але контрольована. Ворог намагається втриматися на рубежах оборони, які попередньо облаштував і продовжує укріплювати", - йдеться у звіті.
У ніч з 19 на 20 липня українські ракетно-артилерійські підрозділи зменшили ворожі війська на 11 рашистів. Була знищена гаубиця "Мста-Б" із тягачем, а також польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині. Остаточні втрати уточнюються.
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