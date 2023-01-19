Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає для того, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки та до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає наша робота результативна", - заявила Гуменюк.

Водночас 18 січня рашисти гатили з території коси по підконтрольних Україні територіях.

"Поки вони мають суходолом коридор доступу туди вони можуть замінювати сили, які ми нищимо. Тобто вони з лівобережної Херсонщини можуть заїжджати на косу, звідти завдавати ураження, як вони це і роблять по Очаківській громаді та Куцурубській час від часу".

Минулої доби внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню у тому числі з використанням запальних боєприпасів, які заборонені Женевською конвенцією в Очаківській громаді пошкоджені були домівки.

Нині Кінбурнська коса залишається єдиною окупованою рашистами територією Миколаївщини.

Нагадаємо, детально про обстановку на Кінбурнській косі станом на 24 грудня розповів у своїй колонці для Еспресо військовий експерт Сергій Згурець.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що жодна зі сторін не має повного контролю над Кінбурнською косою, ворог обстрілює звідти протилежний берег, операції зі звільнення також заважає погода.