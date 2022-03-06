ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти російських окупантів

Про це у Telegram повідомив авторитетний журналіст Андрій Цаплієнко.



"Дмитро Сафронов - командир батальйону морської піхоти 61-ої бригади. Заблукав і був знищений на українській землі", - йдеться у повідомленні.



Місцем постійної дислокації командира був Спутнік Мурманської області.



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