ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти російських окупантів
Українські військові знищили командира 61-ої бригади батальйону морської піхоти РФ
Про це у Telegram повідомив авторитетний журналіст Андрій Цаплієнко.
"Дмитро Сафронов - командир батальйону морської піхоти 61-ої бригади. Заблукав і був знищений на українській землі", - йдеться у повідомленні.
Місцем постійної дислокації командира був Спутнік Мурманської області.
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