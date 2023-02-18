ЗСУ знищили російську ДРГ, яка намагалась висадитись на один з островів у дельті Дніпра

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. При черговій спробі ворожої ДРГ висадитись на один з островів в дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - пишуть в ОК.

Протягом доби росіяни 70 разів обстріляли мирні населені пункти. Пошкоджено газогін та кілька житлових будинків в Очакові і Херсоні. Обійшлося без людських втрат.

Українські підрозділи знищили за добу 10 росіян, 2 безпілотники "Орлан-10", станції радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс та крупнокаліберну артилерійську гармату-гаубицю.

"Продовжуємо нищити ворога і звільняти нашу землю від окупантів!", - наголошує оперативне командування.