ЗСУ знищили російську ДРГ, яка намагалась висадитись на один з островів у дельті Дніпра
На південному фронті російська ДРГ намагалась висадитись на один з островів у дельті Дніпра
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. При черговій спробі ворожої ДРГ висадитись на один з островів в дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - пишуть в ОК.
Протягом доби росіяни 70 разів обстріляли мирні населені пункти. Пошкоджено газогін та кілька житлових будинків в Очакові і Херсоні. Обійшлося без людських втрат.
Українські підрозділи знищили за добу 10 росіян, 2 безпілотники "Орлан-10", станції радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс та крупнокаліберну артилерійську гармату-гаубицю.
"Продовжуємо нищити ворога і звільняти нашу землю від окупантів!", - наголошує оперативне командування.
- Станом на 18 лютого РФ тримає в Чорному морі до 8 ракет, ще 4 вона випустила по Україні.
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