ЗСУ знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники, - начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів та цивільної інфраструктури. Як завжди, він не оминає місто Херсон, який щоденно піддається ворожим обстрілам. Разом з тим, більше активних дій ворог не здійснював", - зазначив Єрін.
За його словами, спостерігалася певна активність ворожих розвідувальних груп на малих човнах у районі островів.
"Наші воїни виявили й знищили, як мінімум п'ять малих легкомоторних човнів, на яких ворог здійснював пересування. Також були збиті кілька БПЛА, знищено склади боєприпасів ворога на Запорізькому напрямку", - додав Єрін.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
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