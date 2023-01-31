Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів та цивільної інфраструктури. Як завжди, він не оминає місто Херсон, який щоденно піддається ворожим обстрілам. Разом з тим, більше активних дій ворог не здійснював", - зазначив Єрін.

За його словами, спостерігалася певна активність ворожих розвідувальних груп на малих човнах у районі островів.

"Наші воїни виявили й знищили, як мінімум п'ять малих легкомоторних човнів, на яких ворог здійснював пересування. Також були збиті кілька БПЛА, знищено склади боєприпасів ворога на Запорізькому напрямку", - додав Єрін.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

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