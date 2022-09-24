Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ще з початку липня, я казав, що у Росії будуть мобілізовувати таку кількість осіб. Путіну необхідна ця кількість, тому що у нього немає можливості працювати звичайними озброєннями, бо танки та високотехнологічні війська закінчилися, нема можливості підвозу боєкомплектів до лінії зіткнення, а також їх зберігання. Це все пішло у минуле і цьому допомогли HIMARS. Йому потрібно зараз продовжувати якось цю війну, тому що зупинити її він не може. Зупинка війни у будь-якому вигляді для нього – це смерть, тобто смерть у прямому сенсі цього слова, бо його свої зметуть", - зазначив військовий експерт.



Михайло Притула пояснив, що у Путіна залишився єдиний ресурс – це живе м'ясо, якого досить багато, тому він зараз починає робити прогнозовану річ і мобілізує всіх, кого завгодно по теренах Росії.



"За паперами, населення Росії становить десь 108 млн, відповідно, один відсоток вони намагаються відмобілізувати. Найцікавіше те, яким чином це відбувається. Як тільки Путін оголосив мобілізацію, відразу прийшли повістки конкретним людям, яких начебто готували до цього. Адже за місяць до оголошення мобілізації на підприємства, фірми чи бюджетні організації приходили з ФСБ та давали рознарядку, скільки повинно бути надано людей під мобілізацію. Таким чином у РФ вирішили питання з непотрібними працівниками, до того ж у самому указі написано, що сама повістка є підставою для звільнення співробітника. І по всій Росії пройшла така хвиля мобілізації, коли віддали тих, хто не потрібен. Ось такий людожерський варіант мобілізації відбувається по всій території РФ. У Путіна нема іншого вибору, як кинути людей у топку цієї війни й за рахунок їх життів продовжити власне", - підкреслив Притула.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ громадянам, які перебувають на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон

24 вересня Путін підписав закони про позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях, за добровільне здавання в полон, за дезертирство та неявку військовослужбовців на службу на заклик

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb