Про це він розповів в етері Еспресо.



Андрій Піонтковський дав коментар щодо неформального саміту очільників країн СНД, який відбувся 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі.

"Персні вже назвали "перснями безвладдя". І це повертає мої думки до тих величезних досягнень України впродовж цих 9 місяців боротьби з агресором. Україна ще не завершила змагання за свою територіальну цілісність, ще частина території окупована ворогом, але вона вже розв’язала купу проблем. По-перше, звільнила від загрози Захід, адже план Путіна полягав у тому, щоб, захопивши Україну, через ядерний шантаж змусити Захід здатися. Друге історичне завдання – Україна вже звільнила всі народи так званого пострадянського простору. І зустріч кількох диктаторів у Санкт-Петербурзі в Російському музеї – це був похорон СНД", - підкреслив політолог.

Піонтковський нагадав, що лідери Азербайджану та Казахстану абсолютно звільнилися вже від влади Путіна, і навіть завжди покірна Вірменія це також продемонструвала.

"На попередньому саміті головуючий Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії - ред.) відмовився підписувати будь-які заяви й закрив засідання. Путін у шаленстві кидав ручку та тупав ніжкою, бо усі країни пострадянські звільнилися від його впливу. Навіть на провальному саміті в Астані такі, здавалося б, васали, як Рахмон (президент Республіки Таджикистан - ред.) і Бердимухамедов (президент Туркменістану - ред.), казали Путіну: "Чого це ви собі дозволяєте поводитися з нами, наче з радянськими республіками? Ми вже не радянські союзні республіки." Ось це історичне завдання виконано Україною та українською армією – звільнення народів пострадянського простору", - зауважив Піонтковський.

27 грудня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін стурбований відсутністю підтримки його війни серед еліт

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