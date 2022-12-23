Зведення Генштабу: Артилерія ЗСУ вдарила по 2 пунктах управління, 2 складах РФ і 11 районах зосередження окупантів

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом 23 грудня російський агресор завдав 1 ракетний і 4 авіаційних удари. Терористи здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України", - пишуть у Генштабі.

Обстріли регіонів України

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 14 населених пунктів. Зокрема це - Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони 20 двох населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів. Зокрема це - Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом останньої доби українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

23 грудня повідомлялось, що російські загарбники готуються до оборони на території тимчасово окупованого Криму й здійснюють інженерне обладнання позицій.

Російський агресор відправив у тимчасово окупований Бердянськ близько 500 військовослужбовців росгвардії.

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