До Бердянську прибуло близько 500 терористів з росгвардії, а у Білорусі окупанти розгортають польовий шпиталь
Російський агресор відправив у тимчасово окупований Бердянськ близько 500 військовослужбовців росгвардії
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території білорусі польовий шпиталь", - пишуть у ЗСУ.
У тимчасово окупований Бердянськ прибуло близько 500 бійців росгвардії, які мають посилити адміністративно-поліцейські заходи на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
- 23 грудня повідомлялось, що російські загарбники готуються до оборони на території тимчасово окупованого Криму й здійснюють інженерне обладнання позицій.
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