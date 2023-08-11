Про це він сказав в етері Еспресо.

"Треба вірити закону і всьому, що написано в законних українських реєстрах. Те, що знаю я, що знають мої українські та іноземні адвокати, - в жодних реєстрах мене немає. Я не є під українськими санкціями, так само мене немає під західними санкціями. Я лише під санкціями РФ - куди мене було внесено ще у 2014 році як власника великих стратегічних підприємств, які, зокрема, виробляють продукцію для української армії. Відповідь проста - я не під санкціями, і немає жодної причини, чому я там повинен бути", - сказав підприємець.

Жеваго відповів на запитання, чому, на його думку, Офіс генпрокурора та СБУ назвали його підсанкційним.

"Я вважаю, що це звичайний популізм. Станом на сьогодні не хочуть розслідувати будь-які справи, не хочуть доводити до суду. Вони просто займаються звичайним популізмом, некомпетентним висвітленням подій. Розуміння дуже просте - я, на жаль, не можу отримати правосуддя в Україні. І це підтвердив суд у Франції, який сказав, що зараз немає в Україні правосуддя і відмовився робити екстрадицію. Те, що сьогодні роблять СБУ, БЕБ, ДБР - це, на жаль... Сподіваюся, що вони в інших справах цього не роблять і поводяться законно, але стосовно моєї справи - я 4 роки не можу довести свою справу до суду", - додав він.

Жеваго зазначив, що його адвокатів не допускають до справи щодо банку "Фінанси та Кредит".

"Навіть не розумію, що мені пред'являють. 8 років не доведена справа банку до суду і взагалі немає жодної людини з закінченим судом у цій справі. Сьогодні це все - популізм. Люди не зацікавлені в будь-якому законному розслідуванні чогось, а зацікавлені, щоб це було в пресі, щоб хтось аплодував, щоб про це можна було говорити зі сцени. Казати, що ми щось там робимо, але насправді це непрофесіоналізм, некомпетентність і популізм", - підсумував бізнесмен.