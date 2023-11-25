Звільнених заручників ХАМАС доправили до лікарень та передадуть родичам, - МОЗ Ізраїлю

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ Ізраїлю.

Звільнених ХАМАС заручників доправили до лікарень Ізраїлю. Серед них 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян.

"Після сімох довгих тижнів 24 дитини, жінки та чоловіки, які перебували в полоні в секторі Газа, повернулися додому – до Ізраїлю", - повідомило МОЗ Ізраїлю.

Після прибуття до Ізраїлю людей доставили на перевірку на авіабазу Хацерім. Після, гелікоптером їх доправили до лікарень по всій країні. 11 звільнених заручників із Таїланду та Філіппін відправили до медичного центру Шамір (Ассаф Харофе) до Беер-Яакова для огляду медичним персоналом.

Усі звільнені ХАМАСом заручники отримають медичну та психологічну допомогу в ізраїльських лікарнях, повідомило МОЗ Ізраїлю в Telegram. В установах вони зустрілися зі своїми близькими.

"Це дуже чутливі моменти для сімей і звільнених заручників, які повернулися до Ізраїлю. Ми хочемо зберегти їхню конфіденційність і гідність. Міністерство охорони здоров'я радіє їхньому приїзду додому і бажає повернення всіх заручників", - сказано в повідомленні.