Звільнений із полону азовець Дмитро Козацький здобув кінопремію за фільм "Останній день на Азовсталі"
Азовець Дмитро Козацький (Орест), звільнений із російського полону, здобув нагороду фестивалю Kharkiv MeetDocs за фільм "Останній день на Азовсталі"
Про це повідомили у фейсбуці кінофестивалю.
У 2022 році команда Kharkiv MeetDocs започаткувала премію "За внесок у розвиток документалістики". Її лавреатом став, зокрема, фільм "Останній день на Азовсталі" з циклу "Фортеця Маріуполь". Його продюсеркою є Іванна Хіцінська, а режисерами - Юлія Гонтарук і голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест), якого у вересні звільнили з російського полону.
"Орест, голова прес служби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з ущент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання.
Ми щиро радіємо поверненню Дмитра з полону і чекаємо на звільнення усіх військовополонених українців", - наголосили в Kharkiv MeetDocs.
- 16 травня ввечері з Азовсталі в Маріуполі евакуювали 264 військових до окупованих Новоазовська й Оленівки.
- 21 травня BABYLON'13 опублікував короткометражний фільм-прощання із меткомбінатом "Останній день на Азовсталі".
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед яких і Дмитро Козацький. Операція зі звільнення полонених містила три складники: обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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