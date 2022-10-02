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Звільнений із полону азовець Дмитро Козацький здобув кінопремію за фільм "Останній день на Азовсталі"

2 жовтня, 2022 неділя
21:38
війна з Росією Дмитро Козацький (Орест)

Азовець Дмитро Козацький (Орест), звільнений із російського полону, здобув нагороду фестивалю Kharkiv MeetDocs за фільм "Останній день на Азовсталі"

Про це повідомили у фейсбуці кінофестивалю.

У 2022 році команда Kharkiv MeetDocs започаткувала премію "За внесок у розвиток документалістики". Її лавреатом став, зокрема, фільм "Останній день на Азовсталі" з циклу "Фортеця Маріуполь". Його продюсеркою є Іванна Хіцінська, а режисерами - Юлія Гонтарук і голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест), якого у вересні звільнили з російського полону.

"Орест, голова прес служби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з ущент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання.
Ми щиро радіємо поверненню Дмитра з полону і чекаємо на звільнення усіх військовополонених українців", - наголосили в Kharkiv MeetDocs.

  • 16 травня ввечері з Азовсталі в Маріуполі евакуювали 264 військових до окупованих Новоазовська й Оленівки.
  • 21 травня BABYLON'13 опублікував короткометражний фільм-прощання із меткомбінатом "Останній день на Азовсталі".
  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед яких і Дмитро Козацький. Операція зі звільнення полонених містила три складники: обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

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