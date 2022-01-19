Звільнений клубом УПЛ тренер знайшов роботу за кордоном
Колишній тренер "Колоса" Руслан Костишин очолив казахстанський клуб "Аксу"
Про це повідомляє "Аксу" в Instagram.
У клубі оголосили, що Руслана Костишина призначено новим головним тренером новачка вищого дивізіону чемпіонату Казахстану.
45-річний Руслан Костишин з 2014 до 2021 року тренував "Колос" з Ковалівки. Він довів клуб через усі дивізіони до Прем'єр-ліги та вивів у єврокубки.
У серпні минулого року Костишин подав у відставку після поразки "Колоса" від "Динамо" в чемпіонаті України з рахунком 0:7.
- Нагадаємо, 12 грудня 2021 року "Колос" переміг "Минай" 2:1 пішов на зимову перерву на восьмому місці в чемпіонаті України.
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