Звільнений клубом УПЛ тренер знайшов роботу за кордоном

Про це повідомляє "Аксу" в Instagram.

У клубі оголосили, що Руслана Костишина призначено новим головним тренером новачка вищого дивізіону чемпіонату Казахстану.

45-річний Руслан Костишин з 2014 до 2021 року тренував "Колос" з Ковалівки. Він довів клуб через усі дивізіони до Прем'єр-ліги та вивів у єврокубки.

У серпні минулого року Костишин подав у відставку після поразки "Колоса" від "Динамо" в чемпіонаті України з рахунком 0:7.

