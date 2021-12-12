УПЛ: "Колос" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Минаєм"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ковалівці, Київської області, "Минай" на 11-й хвилині вивів вперед Олег Вишневський. "Колос" відігрався лише на 88-й хвилині, коли пенальті реалізував Вадим Мілько. Перемогу господарям поля на 90-й хвилині приніс Олександр Чорнобривець.

"Колос" переміг "Минай" 2:1, набрав 24 очка та пішов на зимову перерву на восьмому місці. Закарпатці мають 10 пунктів та йдуть 15-ми.

Чемпіонат України

18-й тур

12 грудня

"Колос" - "Минай" 2:1

Голи: Мілько, 88, Чорноморець, 90 - Вишневський, 11

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