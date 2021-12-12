УПЛ: "Колос" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Минаєм"
У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" переміг на своєму полі "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ковалівці, Київської області, "Минай" на 11-й хвилині вивів вперед Олег Вишневський. "Колос" відігрався лише на 88-й хвилині, коли пенальті реалізував Вадим Мілько. Перемогу господарям поля на 90-й хвилині приніс Олександр Чорнобривець.
"Колос" переміг "Минай" 2:1, набрав 24 очка та пішов на зимову перерву на восьмому місці. Закарпатці мають 10 пунктів та йдуть 15-ми.
Чемпіонат України
18-й тур
12 грудня
"Колос" - "Минай" 2:1
Голи: Мілько, 88, Чорноморець, 90 - Вишневський, 11
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