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Головна Війна з Росією "Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Ексклюзив

"Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

15 вересня, 2023 п'ятниця
09:51
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував звільнення Збройними Силами Андріївки та розповів, які наступні оборонні рубежі ворога очікують на українських військових

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора була певна інтрига, коли спочатку заступниця міністра оборони Маляр заявила про те, що Андріївку звільнено, потім були певні закиди з боку 3 окремої штурмової бригади, що це передчасно. Але ми бачимо, що на ранок вже й Генштаб вийшов зі зведенням, де стверджується про те, що внаслідок штурмових дій Андріївку було звільнено, так само є успіх в Кліщіївці, де продовжується зачистка російських військ, які там ще утримуються на певних ділянках біля декількох хат", - зазначив аналітик.

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Згурець зазначив,  що наразі лінія оборони противника проходить за залізницею, яка простягається за Андріївкою і до Курдюмівки, відомо також, що цей вигін навколо залізниці з боку заходу є контрольованим українськими військами.  Це говорить про те, що далі ворог буде намагатися обороняти наступний рубіж - це рокадна дорога, яка йде від Бахмута на південь.

"За цією дорогою починається річка Бахмутка я там перед дорогою у противника є значні сили, які він буде використовувати для утримування своїх позицій. Вихід на цю ділянку зараз дозволяє українським військам посилити тиск на противника й виконувати головну роботу, пов'язану з перемелюванням сил оборони противника", - додав аналітик.

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Карта бойових дій Бахмут

Фото: Еспресо TB

Окрім цього, Згурець зазначив, що не думає, що зараз українські військові проводитимуть активні наступальні дії, а закріпляться на цих рубежах на півдні й будуть використовувати артилерію.

"У цей час на півночі Бахмуту ворог проводив контратаки, але йому це не вдалося. Тому ми бачимо, що Бахмут й надалі залишається важливою ділянкою, де сходиться значна кількість російських військ при процесі їхнього знищення", - наголосив він.

Що передувало

12 вересня у Генштабі повідомили, що ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області: витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах

13 вересня Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в етері телеканалу "Еспресо" зазначив, що за останній тиждень щільність мінометних обстрілів з боку ворога зросла у 2 рази

Пізніше, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою. 

Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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