"Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора була певна інтрига, коли спочатку заступниця міністра оборони Маляр заявила про те, що Андріївку звільнено, потім були певні закиди з боку 3 окремої штурмової бригади, що це передчасно. Але ми бачимо, що на ранок вже й Генштаб вийшов зі зведенням, де стверджується про те, що внаслідок штурмових дій Андріївку було звільнено, так само є успіх в Кліщіївці, де продовжується зачистка російських військ, які там ще утримуються на певних ділянках біля декількох хат", - зазначив аналітик.

Читайте також: Наближається оточення Бахмута, або "жест доброї волі" росіян з міста. Колонка Сергія Згурця

Згурець зазначив, що наразі лінія оборони противника проходить за залізницею, яка простягається за Андріївкою і до Курдюмівки, відомо також, що цей вигін навколо залізниці з боку заходу є контрольованим українськими військами. Це говорить про те, що далі ворог буде намагатися обороняти наступний рубіж - це рокадна дорога, яка йде від Бахмута на південь.

"За цією дорогою починається річка Бахмутка я там перед дорогою у противника є значні сили, які він буде використовувати для утримування своїх позицій. Вихід на цю ділянку зараз дозволяє українським військам посилити тиск на противника й виконувати головну роботу, пов'язану з перемелюванням сил оборони противника", - додав аналітик.

Читайте також: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку, - Східне угруповання військ

Фото: Еспресо TB

Окрім цього, Згурець зазначив, що не думає, що зараз українські військові проводитимуть активні наступальні дії, а закріпляться на цих рубежах на півдні й будуть використовувати артилерію.

"У цей час на півночі Бахмуту ворог проводив контратаки, але йому це не вдалося. Тому ми бачимо, що Бахмут й надалі залишається важливою ділянкою, де сходиться значна кількість російських військ при процесі їхнього знищення", - наголосив він.

Що передувало

12 вересня у Генштабі повідомили, що ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області: витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах

13 вересня Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в етері телеканалу "Еспресо" зазначив, що за останній тиждень щільність мінометних обстрілів з боку ворога зросла у 2 рази

Пізніше, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою.