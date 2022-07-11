Звільнення Денісової поставило питання про незалежність інституції омбудсмена, - ексуповноважена ВР з прав людини Лутковська
В Україні потрібно відновити незалежність інституції омбудсмена після звільнення Людмили Денісової у неконституційний спосіб
Про це в ефірі Еспресо заявила уповноважена ВРУ з прав людини 2012 - 2018 рр Валерія Лутковська.
"Я б говорила про проблеми з застосуванням Конституції стосовно до незалежної інституції. Спеціально під майбутнє голосування стосовно зняття омбудсмена було проголосовано спеціальний закон, який дозволяв парламентарям це зробити під час воєнного стану і користуючись ним, зняли Людмилу Денісову, як на мене, поставивши під величезне питання незалежність інституції омбудсмена", - сказала вона.
За її словами, було досить важко в умовах 2013-2015 років вибороти статус А для нашої інституції - найвищий статус довіри з боку організацій ООН.
"Те, що зробили, звільнивши в неконституційний спосіб Людмилу Денісову - це було неправильно, бо це було і порушенням наших міжнародних зобов'язань мати незалежного омбудсмена і порушенням національної Конституції", - додала Лутковська.
Вона прокоментувала призначення омбудсменом Дмитра Лубінця.
"Це дуже позитивний крок, враховуючи те, що він був головою парламентського комітету з прав людини. Він знає всю проблематику. Як на мене. в умовах війни - це був найкращий вибір, який могли зробити парламентарі. Головне зараз відновити незалежність цієї інституції", - підсумувала Лутковська.
- Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.
- Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".
- 1 липня Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця новим омбудсменом.
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