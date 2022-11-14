Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Що стосується відновлення територіальної цілісності у межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, то треба розуміти, що першими будуть заходити підрозділи ЗСУ та Сил оборони. Я поки що не бачу мирного шляху звільнення Криму. Очевидно, що станом на сьогодні операція звільнення територій буде відбуватися військовим шляхом, якщо ворог не вийде самостійно", - прокоментував офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.



Тарас Березовець зауважив, що поки ознак добровільного відходу ворога з Криму немає, тому звільнення буде відбуватися, як це здійснювалося українськими силами на інших окупованих територіях.



"Ми знаємо про численні операції, які були проведені на території півострова як українськими спецслужбами, так і партизанами. Зрозуміло, що інтенсивність цих заходів буде підвищуватися. Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, і маючи сьогодні сучасні зразки озброєння, ми безперечно можемо і будемо їх використовувати проти підрозділів російської армії та російських військових об'єктів по всій території Криму. Ворог це відчуває і ми бачимо його істеричну реакцію, він розуміє неминучість звільнення півострова, а песимістичні настрої панують не тільки серед кремлівських пропагандистів, але й серед російського генералітету", - підкреслив Березовець.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території

Крім того, Олексій Гетьман, військовий експерт, зазначив, коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що звільнення Мелітополя перекриває можливості російського угруповання живитися зброєю та боєприпасами з Росії

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