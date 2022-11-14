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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, - офіцер ЗСУ Березовець

14 листопада, 2022 понедiлок
16:45
війна з Росією ЗСУ, Херсонщина

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що, маючи сьогодні сучасні зразки озброєння, українські сили будуть їх використовувати проти підрозділів російської армії та російських військових об'єктів по всій території Криму

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується відновлення територіальної цілісності у межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, то треба розуміти, що першими будуть заходити підрозділи ЗСУ та Сил оборони. Я поки що не бачу мирного шляху звільнення Криму. Очевидно, що станом на сьогодні операція звільнення територій буде відбуватися військовим шляхом, якщо ворог не вийде самостійно", - прокоментував офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Тарас Березовець зауважив, що поки ознак добровільного відходу ворога з Криму немає, тому звільнення буде відбуватися, як це здійснювалося українськими силами на інших окупованих територіях.

"Ми знаємо про численні операції, які були проведені на території півострова як українськими спецслужбами, так і партизанами. Зрозуміло, що інтенсивність цих заходів буде підвищуватися. Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, і маючи сьогодні сучасні зразки озброєння, ми безперечно можемо і будемо їх використовувати проти підрозділів російської армії та російських військових об'єктів по всій території Криму. Ворог це відчуває і ми бачимо його істеричну реакцію, він розуміє неминучість звільнення півострова, а песимістичні настрої панують не тільки серед кремлівських пропагандистів, але й серед російського генералітету", - підкреслив Березовець.

  • 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони
  • Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території
  • Крім того, Олексій Гетьман, військовий експерт,  зазначив, коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що звільнення Мелітополя перекриває можливості російського угруповання живитися зброєю та боєприпасами з Росії

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Україна
Росія
Крим
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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