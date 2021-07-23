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Звільнення Тарана не передбачається, - Арестович

23 липня, 2021 п'ятниця
22:43
Суспільство Олексій Арестович

Питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не обговорюється

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у ефірі одного із телеканалів, передає НВ.

Він додав, що Таран виконує обов'язки і його звільнення не передбачається.

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"Президент робить завжди одне і те ж. Він дивиться на показники ефективності роботи, потім виносить персональні кадрові рішення", - повідомив Арестович.

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відставка
Олексій Арестович
Андрій Таран
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