Звільнення Тарана не передбачається, - Арестович
Питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не обговорюється
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у ефірі одного із телеканалів, передає НВ.
Він додав, що Таран виконує обов'язки і його звільнення не передбачається.
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"Президент робить завжди одне і те ж. Він дивиться на показники ефективності роботи, потім виносить персональні кадрові рішення", - повідомив Арестович.
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