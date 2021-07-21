У нардепів є питання до трьох міністрів, - "слуга" Качура
У Верховної Ради є претензії щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та очільника МКІП Олександра Ткаченка
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у ефірі одного із телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.
"Однозначно, у вересні будуть кадрові зміни (в уряді). (...) Є розмови щодо Міністерства оборони, Міністерства юстиції. Є запитання щодо Міністерства культури: знаю, що колеги зареєстрували проект постанови про звільнення (міністра)", - сказав Качура.
При цьому він також звернув увагу на відсутність комунікації Малюськи з Радою.
"Щодо Міністерства юстиції претензії, мені здається, є у колег, тому що найбільша помилка - це відсутність комунікації з парламентом. Є наразі претензії до результатів роботи, тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт, а це набагато більше", - уточнив депутат.
Качура підтвердив, що в Раді обговорюється інформація щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової.
"Я чув, що колега це публічно озвучила щодо генерального прокурора. Таке у кулуарах також звучало, і вже пішло це в засоби масової інформації", - сказав Качура.
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