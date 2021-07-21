У нардепів є питання до трьох міністрів, - "слуга" Качура

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у ефірі одного із телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Однозначно, у вересні будуть кадрові зміни (в уряді). (...) Є розмови щодо Міністерства оборони, Міністерства юстиції. Є запитання щодо Міністерства культури: знаю, що колеги зареєстрували проект постанови про звільнення (міністра)", - сказав Качура.

При цьому він також звернув увагу на відсутність комунікації Малюськи з Радою.

"Щодо Міністерства юстиції претензії, мені здається, є у колег, тому що найбільша помилка - це відсутність комунікації з парламентом. Є наразі претензії до результатів роботи, тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт, а це набагато більше", - уточнив депутат.

Качура підтвердив, що в Раді обговорюється інформація щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової.

"Я чув, що колега це публічно озвучила щодо генерального прокурора. Таке у кулуарах також звучало, і вже пішло це в засоби масової інформації", - сказав Качура.