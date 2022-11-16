Звільнено Херсон і у рашистів їде дах
Симоньян знову відкрила рота. Пастка для пропагандистів. Як Невський з НАТО воював
Це та багато іншого розповість Микола Вересень у програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО"
Переглядати ефір та коментувати можна тут.
Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів — дивіться о 18.00 в програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО"на Ютубі Еспресо
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