Звільнено Херсон і у рашистів їде дах

Це та багато іншого розповість Микола Вересень у програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО"

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Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів — дивіться о 18.00 в програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО"на Ютубі Еспресо



