Про це повідомляє BBC.

Демонстрація відбулася біля будівлі апарату канцлера та бундестагу. Її організувало товариство української молоді у Німеччині Vitsche.

Зазначається, що мітингувальники тримали плакати з написом "Звільніть леопардів" і з вимогою передати танки української армії.

Наразі Німеччина стикається зі зростаючим тиском із вимогою надати Києву танки, але на сьогоднішніх переговорах у Рамштайні Німеччина ще не взяла на себе зобов'язання зробити це.

При цьому, на країну також чиниться тиск, щоб дозволити іншим західним союзникам надати Україні свої власні танки Leopard.

Нагадаємо, на зустрічі у Рамштайні її учасники не узгодили постачання Україні танків Leopard 2. Водночас уряд ФРН не заперечує, аби Польща надіслала танки Leopard Україні.

Разом з тим Німеччина анонсувала весняний пакет допомоги Україні на €1 млрд, основний акцент в якому буде зроблено на системи ППО та боєприпаси до них.

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