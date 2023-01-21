"Звільніть леопардів": У Берліні відбулася акція з вимогою надати танки Україні
У п'ятницю ввечері, 20 січня, на вулиці Берліна вийшли українці та місцеві прихильники нашої держави з вимогою до уряду Німеччини надати танки Україні
Про це повідомляє BBC.
Демонстрація відбулася біля будівлі апарату канцлера та бундестагу. Її організувало товариство української молоді у Німеччині Vitsche.
Зазначається, що мітингувальники тримали плакати з написом "Звільніть леопардів" і з вимогою передати танки української армії.
Наразі Німеччина стикається зі зростаючим тиском із вимогою надати Києву танки, але на сьогоднішніх переговорах у Рамштайні Німеччина ще не взяла на себе зобов'язання зробити це.
При цьому, на країну також чиниться тиск, щоб дозволити іншим західним союзникам надати Україні свої власні танки Leopard.
- Нагадаємо, на зустрічі у Рамштайні її учасники не узгодили постачання Україні танків Leopard 2. Водночас уряд ФРН не заперечує, аби Польща надіслала танки Leopard Україні.
- Разом з тим Німеччина анонсувала весняний пакет допомоги Україні на €1 млрд, основний акцент в якому буде зроблено на системи ППО та боєприпаси до них.
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